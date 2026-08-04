Un video testimonia l’accaduto, ma circolano due foto di dubbia provenienza. Una è stata sicuramente alterata con l’AI
L’articolo L’inganno digitale sulle denunce a Ceuta. Il caso dell’agente marocchino che lancia un masso a un migrante proviene da Open.
Circola una foto che mostrerebbe un agente marocchino mentre solleva un grosso masso contro un migrante in rientro verso il Marocco dopo aver attraversato il confine spagnolo di Ceuta. La foto virale reca la marcatura di OpenAI: è stata alterata con l’intelligenza artificiale. Ma bisogna fare attenzione, perché esiste un…