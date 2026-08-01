«La Spagna ha aperto le porte»: un post sui social che ha spinto 50mila marocchini verso Ceuta

Circa 50.000 marocchini hanno attraversato il confine verso Ceuta dopo post sui social che annunciavano le «porte aperte» in Spagna

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Dall’alba di giovedì 30 luglio al venerdì sera, circa 50.000 persone hanno attraversato il confine tra Marocco e Ceuta, l’exclave spagnola sulla costa nordafricana. Entro le sei di venerdì sera, il ministero dell’Interno spagnolo aveva già riportato in Marocco 48.300 persone. Il bilancio dei morti, al momento, è di almeno…

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