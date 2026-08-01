La bufala sulla sorella di Laura Boldrini e le 340 cooperative torna dopo la crisi migratoria a Ceuta

L’immagine che circola dal 2016 raffigura in realtà l’attrice americana Krysten Ritter. La vera sorella di Laura Boldrini si chiamava Lucia ed è morta anni fa

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Circola un’immagine con la foto di una donna e il testo: «Questa è Luciana Boldrini, sorella minore del Presidente della Camera Laura Boldrini, e gestisce 340 cooperative che si occupano di assistenza agli immigrati ma nessuno ne parla ovviamente». La donna nella foto non è nessuna Luciana Boldrini, ma l’attrice…

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