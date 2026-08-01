Il camion pieno di uomini a Ceuta era a 50 chilometri dal confine: così la geolocalizzazione smentisce l’ipotesi del trasporto migranti

Attraverso la geolocalizzazione è stato possibile verificare che la polizia marocchina aveva fermato il mezzo a circa 51 km dal confine

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Uno dei video che circolano sui social media, nel contesto della crisi di Ceuta, mostra decine di giovani stipati nel cassone aperto di un camion fermato per strada. Il filmato è stato usato per sostenere (senza conferme) che le autorità marocchine stessero organizzando il trasporto dei migranti, facendoli scendere vicino…

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