Truffe sanitarie online: dalle bufale agli integratori, ecco lo schema e come difendersi

Paura, autorità, escalation, prodotto. Il prebunking per smontare lo schema delle truffe sanitarie prima di caderci

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Medici che diffondono notizie false su vaccini, cure oncologiche o alimentazione, costruiscono una platea di seguaci spaventati e poi vendono integratori, rimedi omeopatici o consulenze private. Non è un fenomeno marginale, ma uno schema documentato, replicabile e redditizio, che sfrutta la paura delle persone di fronte alla malattia e la…

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