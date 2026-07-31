Stretto di Kerch, la sentenza dell’Aia non è una «vittoria totale russa»

La Corte Permanente di Arbitrato ha respinto le eccezioni russe e accertato all’unanimità cinque violazioni della Convenzione sul diritto del mare. Nessun riconoscimento della sovranità di Mosca su Crimea e Mar d’Azov

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Il tribunale arbitrale dell’Aia ha chiuso la causa tra Ucraina e Russia sui diritti nel Mar Nero, nel Mar d’Azov e nello Stretto di Kerch. Su questa vicenda, circola la narrazione che il tutto si sia concluso con una vittoria totale della Russia, sostenendo che la Corte abbia riconosciuto la…

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