Il video della polizia marocchina che apre il cancello a Ceuta non riguarda l’attuale crisi migratoria

Il filmato mostra un agente marocchino aprire un varco alla frontiera di Ceuta e circola come prova della crisi migratoria del luglio 2026
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Nel pieno della crisi migratoria di Ceuta del luglio 2026, circola un video che mostrerebbe la «complicità della polizia marocchina» nell’aprire i cancelli della frontiera. Le immagini non documentano gli eventi di questi giorni, in quanto il video risale al maggio 2021. Il video che circola sui social Nel video… 

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