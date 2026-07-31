Il filmato mostra un agente marocchino aprire un varco alla frontiera di Ceuta e circola come prova della crisi migratoria del luglio 2026
L’articolo Il video della polizia marocchina che apre il cancello a Ceuta non riguarda l’attuale crisi migratoria proviene da Open.
Nel pieno della crisi migratoria di Ceuta del luglio 2026, circola un video che mostrerebbe la «complicità della polizia marocchina» nell’aprire i cancelli della frontiera. Le immagini non documentano gli eventi di questi giorni, in quanto il video risale al maggio 2021. Il video che circola sui social Nel video…