«6 milioni morti per l’afa»: Repubblica non ha mai scritto così, lo screenshot virale è manipolato

Nell’articolo originale del 28 giugno 2026 si legge «12mila morti», non «6 milioni».

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Circola lo screenshot di un articolo di Repubblica con il titolo «Europa nella morsa dell’afa: 6 milioni morti, allerta massima». Il titolo è falso, in quanto è stato modificato digitalmente da utenti online dopo la pubblicazione dell’articolo originale. Il quotidiano ha scritto «12mila morti», non «6 milioni di morti». Come…

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