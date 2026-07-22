La storia risale al 1999, rilanciata e smentita più volte. Il meccanismo chimico descritto, di fatto, non funziona
L’articolo Il messaggio del “profumo che stordisce” è una bufala del 1999, non un avviso dei Carabinieri proviene da Open.
Circola su WhatsApp e sui social network un messaggio che invita le donne a non annusare profumi offerti da sconosciuti nei parcheggi dei centri commerciali o nei bagni dei cinema, sostenendo che si tratti di sostanze stordenti usate per derubare le vittime. Il messaggio è una leggenda urbana documentata dal…