Fact-checking / OSINT / Analisi media 23/07/2026
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La foto del combattente nazista: non è ucraino, ma russo. Lo dimostrano i suoi tatuaggi

David Puente 1 min

Il tatuaggio sulla sua spalla mostra la bandiera imperiale russa, non quella ucraina. Infine, è stato catturato dalle forze ucraine
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Circola su Facebook e altri social l’immagine di un uomo a petto nudo coperto di tatuaggi con simbologia nazista (svastica, aquila del Terzo Reich, runica delle SS). Il testo che accompagna lo scatto accusa gli ucraini: «Vergogna! Questo sono gli ucraini, questi sono quelli a cui il governo manda i… 

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