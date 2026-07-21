Il tatuaggio sulla sua spalla mostra la bandiera imperiale russa, non quella ucraina. Infine, è stato catturato dalle forze ucraine

L’articolo La foto del combattente nazista: non è ucraino, ma russo. Lo dimostrano i suoi tatuaggi proviene da Open.

Circola su Facebook e altri social l’immagine di un uomo a petto nudo coperto di tatuaggi con simbologia nazista (svastica, aquila del Terzo Reich, runica delle SS). Il testo che accompagna lo scatto accusa gli ucraini: «Vergogna! Questo sono gli ucraini, questi sono quelli a cui il governo manda i…

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