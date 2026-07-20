Sui social variano i numeri degli «assalti» al negozio tra il 2015 e il 2021, ma le sentenze documentano un solo episodio precedente a quello dell’omicidio

L’articolo Mario Roggero subì 9 rapine e 4 assalti a casa? Ecco cosa sappiamo dalle sentenze proviene da Open.

Sui social circolano da giorni post che attribuiscono a Mario Roggero una lunga serie di assalti subiti prima della sparatoria del 28 aprile 2021. Le sentenze di primo grado ad Asti e quella d’appello a Torino, e le stesse dichiarazioni rese da Roggero in aula, raccontano qualcosa di diverso. Cosa…

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