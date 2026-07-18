I file rivelano acquisizioni cinesi di dati elettorali e un’operazione russa per favorire Trump nel 2020

L’articolo Trump declassifica i file sulle elezioni Usa ma i documenti che ha firmato indicano che la Russia lavorava per farlo vincere proviene da Open.

La Casa Bianca ha reso pubblici decine di documenti di intelligence declassificati sulle elezioni americane del 2020 e del 2024. Il 13 luglio, la Government Transparency Task Force ha pubblicato un comunicato che elenca sedici stati i cui registri elettorali sarebbero stati compromessi dalla Repubblica Popolare Cinese. Donald Trump, nel…

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