Mentre i due campioni si preparano alla sfida finale del Mondiale, sui social lo scatto è diventato il pretesto per teorie su Satana, massoneria e strani rituali
L’articolo Messi, Yamal neonato, il rituale massonico e il diavolo: le teorie del complotto sulla foto simbolo della finale Mondiale proviene da Open.
La fotografia di Lionel Messi e Lamine Yamal neonato, scattata nel 2007 per un calendario solidale del quotidiano catalano Sport, è diventata il pretesto per migliaia di video complottisti che circolano sui social con milioni di visualizzazioni, in vista della finale dei Mondiali 2026, in programma domenica 19 luglio al…