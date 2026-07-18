Mentre i due campioni si preparano alla sfida finale del Mondiale, sui social lo scatto è diventato il pretesto per teorie su Satana, massoneria e strani rituali

L’articolo Messi, Yamal neonato, il rituale massonico e il diavolo: le teorie del complotto sulla foto simbolo della finale Mondiale proviene da Open.

La fotografia di Lionel Messi e Lamine Yamal neonato, scattata nel 2007 per un calendario solidale del quotidiano catalano Sport, è diventata il pretesto per migliaia di video complottisti che circolano sui social con milioni di visualizzazioni, in vista della finale dei Mondiali 2026, in programma domenica 19 luglio al…

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