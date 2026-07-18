Euronews non ha mai trasmesso quel servizio. La NABU non ha aperto nessun fascicolo sui genitori del presidente ucraino

L’articolo Il video che accusa i genitori di Zelensky di riciclaggio con i loghi di Euronews è un falso proviene da Open.

Circola un video sui social in cui si afferma che i genitori del presidente ucraino Volodymyr Zelensky sarebbero stati indagati dalla NABU (l’ufficio anticorruzione ucraino) per movimenti di denaro illeciti sui loro conti correnti, con un “ultimo accredito” da 11 milioni di dollari descritto come un “regalo” finanziato dai contribuenti…

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