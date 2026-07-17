Una content farm cinese gestisce oltre mille pseudo-testate e centinaia di account fasulli su Threads. I ricercatori di Doublethink Lab documentano un’infrastruttura costruita per anni, pronta per uso politico in vista del voto locale di novembre 2026

L’articolo «1.217 siti falsi e 549 account fasulli»: scoperta una rete cinese che si prepara a colpire le elezioni di Taiwan (e non solo) proviene da Open.

A prima vista potrebbe assomigliare a un normale feed di gossip, con notizie virali, storie di intrattenimento, e articoli copiati da testate originali e autorevoli. È quello che una content farm cinese, la Borderless Group (无边界集团), è riuscita a costruire negli anni, senza destare il minimo sospetto, costruendo un terreno…

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