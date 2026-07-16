Fact-checking / OSINT / Analisi media 23/07/2026
Il Blog di David Puente Cacciatore di bufale – Debunker
Fact Checking

Il trend delle scale mobili bloccate usato per fare disinformazione sull’immigrazione

David Puente 1 min

Bloccare le scale mobili per fare contenuti è un prank documentato su TikTok in tutto il mondo
L’articolo Il trend delle scale mobili bloccate usato per fare disinformazione sull’immigrazione proviene da Open. 

Circola un video che mostra un uomo di colore bloccare le persone in fila sulle scale mobili di una stazione o centro commerciale di Monaco, in Germania. Nella clip è stato sovrapposto il testo «Monaco: immigrante nega il passo sulle scale mobili. Indignazione sui social». Oltre al testo, non c’è… 

Read More

Approfondisci

Articoli collegati