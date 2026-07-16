Bloccare le scale mobili per fare contenuti è un prank documentato su TikTok in tutto il mondo
L’articolo Il trend delle scale mobili bloccate usato per fare disinformazione sull’immigrazione proviene da Open.
Circola un video che mostra un uomo di colore bloccare le persone in fila sulle scale mobili di una stazione o centro commerciale di Monaco, in Germania. Nella clip è stato sovrapposto il testo «Monaco: immigrante nega il passo sulle scale mobili. Indignazione sui social». Oltre al testo, non c’è…