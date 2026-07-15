È la prima moratoria statale negli USA. Nel mirino consumi elettrici, acqua e bollette dei residenti

L’articolo La governatrice di New York ferma i giganti dell’AI: stop di un anno ai nuovi data center che fanno salire le bollette proviene da Open.

La governatrice di New York Kathy Hochul ha firmato il 14 luglio 2026 l’Executive Order 62, prevedendo uno stop di dodici mesi ai permessi ambientali per i data center da 50 megawatt o più. È la prima moratoria statale negli Stati Uniti di questo genere. Nel mirino ci sono i…

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