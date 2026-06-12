Dopo le molte segnalazioni di profili inaccessibili e timori di pagine rimosse, facciamo chiarezza

Nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 12 giugno, la mia chat ha iniziato a riempirsi di messaggi allarmati. Diversi amici e lettori mi hanno contattato preoccupati per via di improvvisi malfunzionamenti sui loro profili social. Di fatto, si sono ritrovati improvvisamente scollegati dai propri account Facebook e Instagram, tanto che nonostante ripetuti tentativi di login non riuscivano più a rientrare. Altri, ancora parzialmente collegati, mi scrivevano in preda al panico dicendo «è sparita la pagina», temendo che la propria pagina o quella da loro seguita fosse stata improvvisamente bannata della piattaforma.

Se vi trovate in questa situazione, vi rassicuro subito: non c’è stato alcun ban di massa e non vi hanno cancellato l’account. C’è stato, invece, il solito down.

Una delle tante segnalazioni che mi sono arrivate via Whatsapp (che per fortuna funzionava ancora)

Si tratta di un problema tecnico generalizzato che sta interessando l’intera infrastruttura di Meta. Bastava verificare, come di consueto, su Downdetector, che proprio in quel momento mostrava picchi di segnalazioni per il disservizio che stava colpendo a livello globale Facebook, Instagram, Messenger e WhatsApp.

Insomma, si è trattato di un problema dell’intera infrastruttura di Meta, non di un provvedimento contro di voi o contro le vostre pagine preferite. La prossima volta, sangue freddo e controllate Downdetector.

Nota: Immagine di copertina generata con l’AI.