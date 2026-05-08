L’immagine diffusa dai canali filorussi mostra una presunta campagna di Kiev contro i giovani che scelgono lo studio al fronte, ma commettono un grosso errore
L’articolo Il finto manifesto ucraino che insulta gli studenti che non si arruolano proviene da Open.
Sui canali filorussi circola la foto di un presunto manifesto del Ministero della Difesa ucraino che definisce “codardi” gli studenti che non si arruolano. L’immagine mostra un soldato ucraino che si appoggia su una scrivania scolastica, sotto la quale si nasconde un altro adulto con gli occhiali. Il manifesto e…