Piazza Rossa “blindata” da reti anti-drone? Perché questa foto virale è un falso (e cosa succede davvero il 9 maggio)

Un’immagine generata con l’intelligenza artificiale sfrutta la notizia reale del ridimensionamento della parata militare russa del 2026

L’articolo Piazza Rossa “blindata” da reti anti-drone? Perché questa foto virale è un falso (e cosa succede davvero il 9 maggio) proviene da Open. Sta circolando sui social un’immagine che mostra la Piazza Rossa di Mosca ricoperta da una mastodontica struttura di reti metalliche anti-drone, installate in vista della parata del 9 maggio 2026. Sebbene sia vero che quest’anno il Cremlino abbia deciso di escludere i mezzi militari dalla cerimonia per ragioni di sicurezza,… Read More