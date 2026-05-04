L’agenzia russa International Reporters promuove il network pro Cremlino, ma nel farlo non verifica l’immagine che lo promuove
L’articolo Come il “fact-checking” pro-Russia è stato tradito dall’IA: il caso del logo plagiato proviene da Open.
Mentre le attività di fact-checking indipendenti smascherano la propaganda del Cremlino, la stampa russa lancia il proprio network per la “lotta alla disinformazione”: il Global Fact-checking network (GFCN). A promuovere l’iniziativa è la discussa agenzia russa International Reporters, che però inciampa in un errore clamoroso: un’immagine generata dall’IA che plagia…