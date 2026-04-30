La villa del sindaco di Dnipro sul Lago di Como: perché il legame con i fondi per la guerra è infondato

La proprietà a Cernobbio è intestata alla figlia di Boris Filatov, ma l’atto d’acquisto è di quattro anni precedente all’invasione russa e uno prima dell’elezione di Zelensky

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Circolano sui social diversi screenshot di un articolo riguardo il sindaco di Dnipro, Boris Filatov, e l’acquisto di una villa da 4 milioni di euro a Cernobbio, sul Lago di Como. La diffusione della notizia viene interpretata come un utilizzo improprio dei fondi destinati all’Ucraina per la difesa contro l’invasione…

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