La bufala delle 147 bottiglie rubate dai giornalisti durante l’attentato a Trump

L’autore del racconto ha ammesso la falsità: «È finzione satirica».

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Circola sui social la narrazione secondo cui, durante l’evacuazione per la sparatoria all’hotel Hilton di Washington dello scorso 25 aprile, i giornalisti presenti avrebbero approfittato del caos per rubare decine di bottiglie di vino pregiato. La notizia è falsa. Infatti, il post originale è opera di un autore di contenuti…

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