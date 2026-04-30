Il caso della “giornalista ucraina” della CNN che ruba il vino dopo l’attentato a Trump? È un falso

Un finto articolo del Mirror con la firma rubata a un giornalista dell’Express viene usato per sostenere che la CNN si sia scusata per il gesto di una dipendente ucraina. Ma è un fotomontaggio

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Circola uno screenshot di un articolo, attribuito al quotidiano britannico Mirror, secondo il quale la CNN avrebbe presentato scuse ufficiali per il comportamento di una sua giornalista ucraina, identificata come Olesya Bezruchko, identificata come la donna bionda che ha sottratto delle bottiglie di vino durante l’evacuazione seguita all’attentato contro Donald…

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