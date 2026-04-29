Usha Vance e l’attentatore Cole Allen insieme nel 2017? È un falso, ecco perché

Una teoria del complotto sostiene che fossero insieme in un servizio TV di ABC7 del 2017, ma non si tratta della moglie di J.D. Vance

L’articolo Usha Vance e l’attentatore Cole Allen insieme nel 2017? È un falso, ecco perché proviene da Open. Sui social circola una teoria del complotto secondo cui la Second Lady Usha Vance e l’attentatore di Donald Trump, Cole Tomas Allen, sarebbero apparsi insieme in un servizio televisivo del 2017 di Abc7. La tesi suggerisce un “set-up del Deep State” orchestrato anni fa. In realtà, la donna nel video… Read More