L’ambasciatrice ucraina negli Usa non ha rubato le bottiglie di vino durante l’attentato a Trump

La narrazione pro-russa scambia una donna bionda in abito nero per la diplomatica ucraina, che quella sera indossava invece un completo grigio con pantaloni

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Circola sui social un video che accusa Olga Stefanishyna, ambasciatrice ucraina negli Stati Uniti, di aver rubato bottiglie di champagne e vino dai tavoli durante la confusione seguita al tentato assassinio di Donald Trump a Washington. La narrazione, alimentata da canali pro-russi, è falsa e molto semplice da verificare a…

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