La traduttrice di Kyiv24 non ha mai mostrato cartelli né interrotto il servizio
L’articolo Il video dell’interprete che dà del «bugiardo» a Zelensky è un deepfake della propaganda russa proviene da Open.
Circola un video che ritrae un presunto scandalo avvenuto durante una diretta della tv ucraina Kyiv24. Nelle immagini si vede un’interprete della lingua dei segni che, mentre il presidente Volodymyr Zelensky interviene durante un discorso, interromperebbe la traduzione per mostrare un cartello con la scritta «Vi stanno mentendo» (Вам брешуть),…