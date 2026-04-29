Le immagini circolano sui social con accuse contro l’esercito israeliano, ma il filmato risale al 2020 e riguarda uno scontro tra narcotrafficanti
L’articolo Gaza, la verità sul video della madre uccisa col bambino: non sono stati i militari israeliani proviene da Open.
Circola un video con il quale accusano dei soldati israeliani di aver ucciso una madre che stringeva a sé il figlio. Le immagini non riguardano l’attuale conflitto in Medio Oriente e non mostrano affatto un omicidio ad opera dei militari israeliani contro la popolazione palestinese. Per chi ha fretta Il…