La narrazione social sostiene che il consigliere di Trump abbia usato la moglie incinta come protezione durante gli spari al Washington Hilton
L’articolo Attentato a Trump, la verità sulla foto di Stephen Miller e della moglie Katie proviene da Open.
Circola sui social l’immagine di Stephen Miller, consigliere di Donald Trump, mentre si allontana concitato da una sala insieme alla moglie Katie. Secondo la narrazione che accompagna il post, Miller starebbe usando la consorte, in stato di gravidanza, come «scudo umano» per proteggersi dai colpi esplosi durante l’attentato all’ex Presidente…