Non esiste alcuna direttiva europea che preveda l’uso di dispositivi per ridurre le emissioni di metano dei bovini
L’articolo La bufala della Commissione Ue che impone le maschere per le mucche proviene da Open.
Sui social, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, viene accusata di voler imporre l’uso di maschere per bovini a tutti gli allevamenti dell’UE. Secondo la narrazione, i dispositivi sarebbero prodotti dalla società americana Cargill e l’operazione nasconderebbe presunti casi di corruzione. Si tratta di una notizia falsa,…