Perché questa foto del soldato IDF e la statua decapitata di Maria è un falso

Il contenuto viene diffuso per denunciare nuovi atti vandalici nel sud del Libano dopo i fatti reali di Debel

L’articolo Perché questa foto del soldato IDF e la statua decapitata di Maria è un falso proviene da Open. Circola l’immagine di un militare dell’IDF che posa sorridente, imbracciando un’ascia, accanto a una statua cristiana decapitata. Secondo la narrazione, sarebbe quella della Vergine Maria. Il contenuto viene diffuso, inizialmente su X, per sostenere che i soldati israeliani stiano portando avanti sistematiche attività vandaliche contro i simboli cristiani nel sud… Read More