Si tratta di un fotogramma estratto da un video manipolato attraverso l’intelligenza artificiale
L’articolo L’immagine di Donald Trump che “crolla” dal sonno alla Casa Bianca è falsa proviene da Open.
Circola l’immagine del presidente americano Donald Trump che sembra dormire profondamente sulla sua scrivania alla Casa Bianca, circondato dallo staff. Tuttavia, non si tratta di uno scatto rubato. Infatti, l’immagine è in realtà un fotogramma estratto da un video manipolato e generato con l’intelligenza artificiale da un account satirico su…