Queste immagini del soldato IDF che ripara il crocifisso in Libano non sono reali

Sebbene la distruzione della statua a Debel sia un fatto reale avvenuto ad aprile 2026, le immagini che mostrano la riparazione e il pentimento del militare sono false

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Circolano sui social due immagini che mostrerebbero un militare dell’IDF intento a riparare e a pregare davanti a un crocifisso nel sud del Libano. Le foto vengono diffuse per dimostrare l’avvenuta riparazione della statua distrutta da un soldato israeliano nel villaggio di Debel. Tuttavia, sebbene l’episodio della distruzione sia reale…

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