Dopo le dichiarazioni della First Lady alla Casa Bianca sui suoi rapporti con il finanziere, sui social è diventata virale un’immagine falsa che vorrebbe smentirla
L’articolo Melania Trump, la foto del bacio con Epstein è un falso generato dall’IA proviene da Open.
Circola una foto che ritrae Melania Trump mentre bacia in pubblico Jeffrey Epstein. L’immagine viene utilizzata per accusare Melania di aver mentito sul suo passato e sui suoi legami con Epstein. Tuttavia, si tratta di un contenuto falso, generato interamente tramite l’Intelligenza Artificiale. Per chi ha fretta La foto che…