La verità sulla foto dei soldati iraniani che puliscono le strade dal sangue: perché è un falso

Le analisi tecniche di SynthID e le numerose anomalie visive confermano che si tratta di un’immagine generata con l’AI

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Circola sui social un’immagine che ritrae un gruppo di persone, tra cui diversi militari (pasdaran), intenti a pulire l’asfalto coperto di sangue dopo “massacri di dicembre” in Iran. Tuttavia, non si tratta di una documentazione fotografica reale, in quanto si tratta di una scena interamente generata dall’Intelligenza Artificiale. Per chi…

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