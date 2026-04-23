Un filmato manipolato sfrutta il logo della BBC per sostenere il ritrovamento dell’opera sottratta alla Fondazione Magnani Rocca
L’articolo La bufala del quadro di Cézanne rubato a Parma che appare in un video di Zelensky proviene da Open.
Circola un filmato, realizzato imitando la grafica della BBC, che sostiene il ritrovamento di un quadro di Cézanne all’interno dell’ufficio del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Si tratta di una notizia falsa, in quanto il video risulta essere una manipolazione digitale. Per chi ha fretta La BBC non ha mai realizzato…