L’immagine diventata virale sui social è un montaggio digitale pieno di errori grafici
L’articolo «Ehy, Donald. From NATO»: la finta copertina del TIME proviene da Open.
Circola sui social una presunta copertina del TIME Magazine del 2026. Nello scatto vengono raffigurati diversi leader mondiali che rivolgono il dito medio al presidente degli Stati Uniti Donald Trump, accompagnati dal titolo: «Ehy, Donald. From NATO». Non esiste alcuna copertina di questo tipo negli archivi della rivista, così come…