Russia, il video del vertice sui droni violato dagli hacker ucraini: ecco dove è stato girato

Un’incursione informatica ha colpito una riunione riservata del Ministero dell’Industria di Mosca. Tra insulti e minacce, emerge la dipendenza russa dalla Cina per la componentistica

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L’account ufficiale dell’organizzazione governativa ucraina SPRAVDI Stratcom Centre ha publicato su X, il 18 aprile 2026, un video che documenta una presunta violazione informatica ai danni del Ministero dell’Industria e del Commercio della Federazione Russa. Secondo la narrazione, “hacker” di origine ucraina sarebbero riusciti a penetrare in una videoconferenza riservata…

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