Il soldato israeliano e la statua di Gesù: la foto è autentica, ma il video della distruzione è fuorviante

La foto del soldato è reale, ma il video della statua a pezzi non c’entra con i fatti attuali: risale al dicembre 2025 e documenta un atto vandalico avvenuto a Beirut

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Un’immagine mostra un militare israeliano colpire e distruggere una statua di Gesù nel sud del Libano. L’episodio è reale, è avvenuto ad aprile 2026 ed è stato condannato dal Patriarca Pizzaballa. Tuttavia, diversi post sui social e testate hanno diffuso un video che mostra un crocifisso a pezzi a terra.…

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