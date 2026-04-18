La foto di Giorgia Meloni con il padre Franco? Ecco perché lo scatto virale è un falso

Uno screenshot sgranato viene diffuso su Facebook e TikTok per sostenere che la Premier abbia mentito sul rapporto con il genitore

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Una foto di Giorgia Meloni insieme a un uomo sta circolando sui social per sostenere che la Premier abbia mentito sul rapporto con suo padre, Franco Meloni. Secondo chi condivide lo scatto, l’immagine dimostrerebbe che i due si frequentassero ancora quando lei era già adulta. In realtà, l’uomo ritratto non…

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