L’economia russa verso il «crollo a due cifre»: l’allarme dell’accademico Nigmatulin (che evita di citare Putin e l’Ucraina)

Un monito senza precedenti lanciato durante il Forum Economico di Mosca, delineando i contorni di un dissenso interno

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L’intervento dell’accademico Robert Nigmatulin al Forum Economico di Mosca ha scosso la propaganda ufficiale. Bisogna dirlo: non è la critica di un analista occidentale, ma l’analisi impietosa di uno scienziato russo e membro del Presidium dell’Accademia delle Scienze (RAS) che descrive un Paese sull’orlo di un crollo a due cifre.…

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