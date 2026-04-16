IDF: «Volevamo mostrare che era un terrorista». Ma la prova dell’affiliazione a Hezbollah resta dubbia
L’articolo L’IDF e il fotoritocco del giornalista Ali Shoeib ucciso in Libano: «Era un’illustrazione digitale» proviene da Open.
Le Forze di Difesa Israeliane (IDF) hanno ammesso di aver manipolato digitalmente un’immagine del giornalista libanese Ali Shoeib, ucciso a marzo in un attacco aereo nel sud del Libano. La controversia è nata dalla pubblicazione sui canali social dell’esercito di una foto in cui il giubbotto con la scritta “Press”…