Dopo il caso di AIpocondria, ora cercano di dimostrare che si tratterebbe di una messinscena
L’articolo Le foto del “dietro le quinte” della copertina de L’Espresso sono false proviene da Open.
Dopo aver analizzato la discussa copertina de L’Espresso dedicata all’Aipocondria nel nostro precedente fact-check, smentendone l’origine artificiale, c’è chi tenta di screditare lo scatto utilizzando proprio l’AI. Circolano alcune immagini che ritraggono il soldato israeliano e la donna palestinese mentre ridono e si tengono per mano, utilizzate come prova che…