Un’inchiesta del media indipendente Proekt svela la rete dei cinque istituti statali dietro la produzione di agenti letali
L’articolo La rete invisibile dei veleni di Putin: test sui soldati, “armi etniche” e gli attentati a Navalny e Skripal proviene da Open.
Dietro l’ombra dei più noti attentati politici degli ultimi anni, da Aleksej Navalny a Sergej Skripal, non ci sono solo agenti sul campo, ma una rete scientifica “invisibile” finanziata dallo Stato russo. Un’inchiesta del media indipendente Proekt scoperchia il vaso di Pandora di almeno cinque istituti statali russi collegati tra…