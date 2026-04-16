Dopo lo scontro tra Trump e il Vaticano», il Segretario della Guerra scambia il cinema per la dottrina
L’articolo Hegseth benedice la guerra con Pulp Fiction: al Pentagono il segretario della guerra recita il monologo di Samuel L. Jackson proviene da Open.
Il Segretario della Guerra Pete Hegseth, per “benedire” le operazioni militari contro l’Iran, non ha attinto ai testi sacri, ma al cinema. Durante un sermone presso il Pentagono, ha recitato il violento monologo di Jules Winnfield nel film Pulp Fiction, spacciandolo per una preghiera biblica. L’episodio, bollato dai critici come…