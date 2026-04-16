Dalle chat su Telegram ai tag per verificare lo stato di incoscienza delle vittime: così migliaia di uomini si scambiano istruzioni e video di abusi nel segreto del web
L’articolo «Drogata da mio marito per 20 anni»: l’orrore delle “Rape Academy” riguarda anche l’Italia proviene da Open.
Per vent’anni è stata vittima di violenze sistematiche tra le mura di casa, senza mai potersene rendere conto. Valentina (nome di fantasia), madre di due figli residente nel Nord Italia, è la testimone chiave di una realtà che l’inchiesta della CNN chiama «Rape Academy», ovvero una rete globale dove uomini…