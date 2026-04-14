Dalle accuse a Netanyahu al caso de L’Espresso: il colono israeliano appariva già in reportage diffusi in Italia nel 2025
L’articolo L’Espresso e la copertina del colono israeliano: lo scatto è vero, ma sui social scatta l’AIpocondria proviene da Open.
La copertina de L’Espresso del 10 aprile 2026 è diventata il bersaglio dell’AIpocondria, il sospetto sistematico che trasforma un contenuto in un presunto falso generato dall’intelligenza artificiale. L’immagine mostra un uomo israeliano armato, con il ghigno e le peót (i riccioli laterali portati dagli ebrei ortodossi), che inquadra col cellulare…