Un collage viene proposto sui social per mettere in dubbio le recenti smentite della First Lady sui suoi legami con il finanziere
L’articolo Perché la foto di Melania Trump che bacia Jeffrey Epstein è falsa proviene da Open.
Circola sui social un collage di immagini che ritrae Melania Trump insieme a Jeffrey Epstein. In uno degli scatti, la First Lady sembra baciare sulla guancia il finanziere morto suicida nel 2019. Il post viene utilizzato per sostenere che Melania abbia mentito sulla natura dei suoi rapporti con Epstein. Tuttavia,…