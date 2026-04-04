Propaganda russa, il caso dell’AI e dei “giornalisti fantasma” per infiltrare i media in Africa e Argentina

In America Latina sono stati spesi 280mila dollari per finanziare la pubblicazione di circa 250 articoli pro Cremlino in oltre 20 testate

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Nomi inventati, foto generate dall’intelligenza artificiale e articoli pagati. È quanto emerge dalle indagini che raccontano un sistema organizzato di disinformazione su scala internazionale, di una rete legata alla propaganda russa, nota come “The Company”, capace di operare contemporaneamente in Argentina e in Africa seguendo una strategia consolidata. Parliamo di…

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