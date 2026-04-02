Paghi per gli insulti degli altri: perché il caso Butera mette a rischio ogni profilo social

Gli autori dei commenti restano impuniti, ma il titolare della pagina deve versare 33mila euro. I tre paradossi di una sentenza che trasforma ogni utente in un bersaglio

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Si sta configurando un precedente legale che potrebbe trasformare ogni profilo social in una potenziale rovina economica. È la storia di Fabio Butera, il giornalista italiano condannato a pagare 33.000 euro (tra risarcimento e spese legali) per un motivo che riguarda chiunque possieda uno account social su Facebook o Instagram:…

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